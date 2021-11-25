قراءة في كتاب علم الاجتماع الريفي :القرى والارياف العربية للدكتور محمد نجيب بوطالب - محمد الهادي حاجي

2021/11/25 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهادي_حاجي تقديم :ظل موضوع الريف في الدراسات الأكاديمية و البحثية بمختلف تخصصاتها موضوعا هامشيا ومتواضعا إذ لم يعط هذا الفضاء مكانته الحقيقية ، على اعتبار ما شهده من تطورات في إطار ما يسمى بتجارب التحديث منذ منتصف القرن الماضي، والتي أدت إلى تغييره، هذا بالإضافة إلى أهمية الريف العربي كمركز للثقل المجتمعي من حيث التاريخ والهوية والثقافة، ومن هنا تبدو مسألة البحث في علاقة الفرد والمجموعة بالفضاء الريفي ......





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