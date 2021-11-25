نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي في بغداد والمحافظات

2021/11/25 | 18:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الخميس، نتائج الدور الثاني لامتحانات طلبة السادس الإعدادي/ الفرع الأحيائي.

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محافظة البصرة: اضغط هنا

محافظة ذي قار/ أحيائي: اضغط هنا

محافظة الأنبار/ أحيائي: اضغط هنا

محافظة ديالى/ أحيائي: اضغط هنا

باقي المحافظات تباعاً...

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