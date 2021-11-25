حملة تشجير لمكافحة التصحر في مدينة الموصل بتمويل فرنسي

2021/11/25 | 18:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجرة زرعت خلال حملة تشجير في الجامعة التقنية في الموصل في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © ا ف ب زيد العبيدي الموصل (العراق) (أ ف ب) – انطلقت في مدينة الموصل الخميس حملة تشجير تهدف لمكافحة التصحر في المدينة الواقعة في شمال العراق والتي دمرتها الحرب بعد أن كانت معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية.في […]

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