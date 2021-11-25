2021/11/25 | 18:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستسمح نيوزيلندا للمسافرين الملقحين بالكامل بدخول البلاد اعتبارًا من العام المقبل، في ظل تخفيف تدريجي للقيود الحدودية الصارمة التي فرضتها منذ أكثر من 18 شهرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيوزيلندا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الملقحين مطلع عام 2022) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيوزيلندا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الملقحين مطلع عام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).