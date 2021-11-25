القبض على امرأة متهمة بالنصب والاحتيال في بغداد

2021/11/25 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق العمل من إلقاء القبض عليها.

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