2021/11/25 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد العسكري توزع الرواتب المتراكمة على عوائل (المعدومين) بزمن النظام البائد

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