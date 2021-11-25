الزوراء يهزم الكرخ في دوري الكرة

2021/11/25 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / ارتقى فريق الزوراء لمركز الوصافة بعد فوزه مساء اليوم على فريق الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب كربلاء الدولي لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.الزوراء بدأ المباراة ضاغطا من أجل هدف مبكر وتحقق له ذلك عبر محترفه الجزائري لهواري الطويل في الدقيقة العاشرة من المباراة وحاول الكرخ العودة إلى المباراة لكنه لم يستغل الفرص المحدودة التي حصل عليها أبرزها تمريرة عمر عبد الرحمن العرضية لم تجد من يكملها داخل الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني ضغط الكرخ مبكرا ليستغل عماد محسن تمريرة عمر عبد الرحمن ويسجل منها هدف التعادل في الدقيقة ٥٢ من المباراة لكن الزوراء عاد للتقدم سريعا بتمريرة من احمد مكنزي أكملها عباس قاسم داخل الشباك محرزا الهدف الثاني ليكسب الزوراء نتيجة المباراة.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة ٢٥ في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة ٧ في المركز السادس عشر./انتهى

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