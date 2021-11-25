2021/11/25 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت خلية الاعلام الحكومي ان هيئة المنافذ الحدودية، وبجهود ومتابعة دقيقة في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي،تمكنت من ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد، تحتويان على مواد كيمياويّة خطرة، وثالثة تحتوي على نكهات غذائية منتهية الصلاحيّة .وذكرت الخلية بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء ، أن العمليّة جاءت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية مع جهاز المخابرات الوطني وشعبة التراخيص والاستخبارات ".واشارت الخليّة، إلى أن الهيئة شكلت لجنة من الجهات المختصة، بعد أن تم تنظيم محضر الضبط الأصولي والإحالة إلى القضاء؛ لغرض أخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الحكومي: المنافذ تضبط حاويات محملة بمواد كيمياويّة خطرة ومواد غذائيّة منتهية الصلاحيّة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الحكومي: المنافذ تضبط حاويات محملة بمواد كيمياويّة خطرة ومواد غذائيّة منتهية الصلاحيّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).