اعفاء قائد شرطة النجف وتكليف بديل عنه

2021/11/25 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه و تكليف بدلا عنه.وقالت الوزارة بحسب وثيقة، انه “تقرر اعفاء قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح من منصبه و تكليف العميد باسم مجيد بدلا عنه”.

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