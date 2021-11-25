وزيرة الهجرة: لا إمكانية لدعم مخيمات النازحين.. مليون دينار للراغبين بالعودة

2021/11/25 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان

فائق جابرو، الخميس، أنه لم يعد بمقدور

الوزارة، دعم مخيمات النازحين، فيما

أشارت إلى أنه سيتم العمل بمبادرة الوقف

السني المتمثلة بمنح كل عائلة ترغب

بالعودة طوعياً مليو

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