الزوراء يعود للوصافة بعد فوز مستحق على الكرخ في دوري الكرة الممتاز (فيديو)

2021/11/25 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد فريق نادي الزوراء إلى وصافة الدوري

الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد

فوزه على فريق نادي الكرخ بهدفين مقابل

هدف.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي

في الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات

الجولة

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