2021/11/25 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي رفضها استقالة نائب الرئيس الكابتن عبد الحسين كريم وعضو الإدارة الكابتن حسام عبد مسلم، بينما وافقت رسميا على استقالة حسين العنكوشي رئيس الهيئة الادارية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة الديوانية تقبل استقالة العنكوشي بشكل رسمي المركز الخبري الوطني.

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