2021/11/25 | 19:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت الحرب الكلامية بين القادة البريطانيين والفرنسيين حول مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد موت 27 شخصًا غرقًا، الأربعاء، خلال محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغلب الضحايا عراقيون.. حرب كلامية بين فرنسا وبريطانيا حول مأساة القنال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغلب الضحايا عراقيون.. حرب كلامية بين فرنسا وبريطانيا حول مأساة القنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).