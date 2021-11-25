الجزائر تعلق على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب

2021/11/25 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس الأمة الجزائري، صلاح قوجيل، الخميس أن بلاده "هي المستهدفة" بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، للمغرب، حيث وقّع البلدان اتفاقا للتعاون الأمني.

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