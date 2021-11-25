ماذا بعد انتهاء الطعون؟.. المفوضية تكشف عن عدة آليات لإنهاء جدل الاعتراضات

2021/11/25 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، عن عدة آليات لإنهاء جدل الاعتراضات بانتخابات العراق.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، ان "نتائج المحطات الانتخابية بمحاضر سيصادق عليها مجلس المفوضين ويرسلها للهيئة القضائية وأن الأخيرة يعتقد أنها سوف لن تتأخر فيهم كثيرا كون عددها يبلغ 15 طعنا".

واضاف جميل، أن "من الممكن أن يتم إنجازها بأسرع وقت لاتخاذ القرار الكفيل بهذه المحطات ومن ثم تنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون بكتاب رسمي إلى المفوضية بأن عملية النظر والمصادقة على الطعون قد انتهت".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انهت اليوم، عملية عد وفرز المحطات الأخيرة المطعون بها لمحافظة نينوى وبواقع 217 محطة اقتراع، وبهذا العمل فإنها ستنهي آخر عملية عد وفرز للانتخابات عام 2021.

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