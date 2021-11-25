التعليم تعلن شمول الطلبة المكفوفين من مواليد 1990 بالتقديم الى القبول المركزي

2021/11/25 | 19:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شمول الطلبة المكفوفين من مواليد 1990 بالتقديم الى القبول المركزي وإعفاء الراغبين بالالتحاق في الدراسة المسائية من الأجور الدراسية./انتهى9

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