2021/11/25 | 19:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في حديثة بالانبار .وذكر بيان للمديرية انه بعملية نوعية ومعلومات استخبارية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير الثالث قيادة عمليات الجزيرة وبعد متابعة مستمرة من القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب بعد الايقاع به في كمين نصب له بسيطرة الخسفة بقضاء حديثة بالانبار حيث تم تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه./انتهى9

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