التقاعد العسكري توزع الرواتب المتراكمة على عوائل فئة معينة

2021/11/25 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة التقاعد العسكري، الخميس، توزيع الرواتب المتراكمة على عوائل المعدومين في زمن النظام السابق من المتقاعدين العسكريين.

وقالت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (25 تشرين الثاني 2021)، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك، باشرت دائرة التقاعد العسكري بتوزيع الوجبة الأولى من الرواتب المتراكمة على عوائل الشهداء المعدومين في زمن النظام البائد من منتسبي الجيش العراقي".

وأضاف البيان ان "احتفالية التوزيع جرت بحضور رئيس مؤسسة الشهداء، الذي أشاد بتعاون وزارة الدفاع والوزير لدعم شريحة عوائل الشهداء والاهتمام بها، تثمينا لتضحيات أبنائهم الأبطال ومواقفهم البطولية المشرفة".

واوضح ان "الوجبة الأولى شملت 600 عائلة، وهناك وجبات لاحقة سيتم الإعلان عنها مستقبلا".

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