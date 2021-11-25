القبض على متهمة بـ

2021/11/25 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ فوج

طوارىء بغداد الحادي عشر التابع الى

شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على

متهمة بالنصب والاحتيال.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز فوج طوارى

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