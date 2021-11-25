وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل على تطوير قدراتنا لتوجيه ضربة للمشروع النووي الإيراني

2021/11/25 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس, إن إسرائيل تعمل تطوير قدراتها لتوجيه ضربة للمشروع النووي الإيراني.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي الى أن تل أبيب تريد اتفاقا لا يتعامل فقط مع تخصيب اليورانيوم وإنما مع أنشطة إيران في المنطقة, ولا بد من التأثير على الشركاء بهذا الخصوص.

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