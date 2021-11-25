2021/11/25 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت حشود من المحتجين إلى شوارع عدة مدن في السودان، الخميس، للتنديد بالاتفاق الذي أبرم، الأحد الماضي، بين رئيس الوزراء المعاد تنصيبه مؤخرا عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها جماعات معارضة سودانية جانبًا من تلك الاحتجاجات.

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