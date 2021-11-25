2021/11/25 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير فرع كربلاء،لتوزيع المنتجات

عن استجابة الشركة لمبادرة فرع كربلاء،

لتجهيز العبوات الصغيرة سعة 5لتر

م̷ـــِْن البنزين لاصحاب الدراجات

النارية والتكتك

وقال المهندس حسين مجيد الخرسان في

حديث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتقات النفطية بكربلاء تكشف اسباب منع تجهيز العبوات بالبانزين وتطلق مبادرة تجهيز الـ 5لتر لاصحاب الدراجات النارية والتكتك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتقات النفطية بكربلاء تكشف اسباب منع تجهيز العبوات بالبانزين وتطلق مبادرة تجهيز الـ 5لتر لاصحاب الدراجات النارية والتكتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).