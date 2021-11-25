الرئاسة التركية: زيارة محمد بن زايد دليل على مساعي أنقرة للسلام والاستقرار

2021/11/25 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لتركيا، الأربعاء، تعد "دليلا على مساعي أنقرة من أجل السلام والاستقرار الإقليمي".

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