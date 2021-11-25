2021/11/25 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تعلن عودة 617 عراقياً عالقاً على الحدود البيلاروسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن عودة 617 عراقياً عالقاً على الحدود البيلاروسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن عودة 617 عراقياً عالقاً على الحدود البيلاروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).