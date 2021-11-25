بعد طلبات المحكمة الاتحادية.. الفتح يخاطب القضاء: ضرورة إيجاد هذا الأمر

2021/11/25 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصطالب عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإيجاد مخرج قانوني للأزمة الحالية التي افرزتها الانتخابات.وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الانتخابات العراقية شهدت عملية تزوير كبرى لذلك فإن أغلب الكتل السياسية معترضة على النتائج وتمتلك أدلة على وجود التزوير".وأضاف، أنه "على مجلس القضاء الأعلى ان يجد مخرجا قانونيا لهذه الأزمة من خلال الغاء النتائج وإعادة اجراء الانتخابات من جديد لأنها باطلة ولايمكن ان يتم العمل بها لأنه ما بني على باطل فهو باطل".وتابع الموسوي "ما ذنب الشعب العراقي ان يبقى تحت حكومة تصريف الأعمال ويتم العبث بنظامه الديموقراطي".

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