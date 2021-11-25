نقاط جديدة من لقاء الصدر بالفائزين المستقلين.. تصريح

2021/11/25 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، اليوم الخميس، عن نقاط جديدة من لقاء الصدر بالفائزين المستقلين.

وقال العذاري، عبر "الفيسبوك"، إن "بعض النقاط المهمة من لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع (تجمع العراق المستقل) ومنها أن التيار الصدري من العراق والى العراق والنقطة الأخرى هي كومة اغلبية وطنية لا غير".

وأضاف العذاري، أن "من النقاط ايضا أن الحكومة لا شرقية ولا غربية واحتمال لا توجد انتخابات في المستقبل، والشيعي حسابه ضعفين والوسطية في السياسة ضررها اكثر من نفعها".

وتابع رئيس الكتلة، أن "من النقاط كذلك أن المستقلين ليسوا للبيع او الشراء، واخيرا كلا للترغيب والترهيب".

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