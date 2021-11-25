فريق متخصص لاخذ عينات دم من ذوي ضحايا سجن بادوش يصل الى النجف

2021/11/25 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن اعلام دائرة صحة النجف عن مباشرة فريق متخصص من دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة وبالتعاون مع مؤسسة الشهداء مهام عمله في اخذ عينات دم ذوي شهداء سجن بادوش من سكنة محافظة النجف الاشرف حصرا .وقال رئيس الفريق وسام راضي عبيد ، ان “ اخذ عينات الدم من الاشخاص سيكون وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة والزيارات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل فريق العمل الى موقع سجن بادوش والمعلومات التي ادلى بها شهود العيان”./انتهى

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