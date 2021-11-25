ضبط مسافر عراقي قادما من ايران بحوزته مواد مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي

2021/11/25 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ضبطت هيئة الكمارك مسافرا عراقيا قادما من ايران بحوزته مواد مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكر بيان للهيئة ان مفارز الهيئة ضبطت كمية من مادة بنية اللون يشتبه بأنها مادة الترياك المخدرة بحوزة مسافر عراقي قادما من الجانب الأيراني عبر مركز كمرك الشلامجة الحدودي حيث حاول تهريبها من خلال اخفائها في ملابسه الداخلية ليتم كشفه من قبل كوادر الهيئة العامة للكمارك ./انتهى9

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