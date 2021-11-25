ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر عراقي قادم من أيران في منفذ الشلامجة

2021/11/25 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، ضبط ( ٩٥) غرام من مادة بنية اللون يشتبه بأنها مادة الترياك المخدرة بحوزة مسافر عراقي قادما من الجانب الأيراني عبر مركز كمرك الشلامجة الحدوديوقالت الهيئة في بيان صحفي، “ضبط ( ٩٥) غرام من مادة بنية اللون يشتبه بأنها مادة الترياك المخدرة بحوزة مسافر عراقي قادما من الجانب الأيراني عبر مركز كمرك الشلامجة الحدودي”.واضافت حاول المسافر “تهريبها من خلال اخفائها في ملابسه الداخلية ليتم كشفه من قبل كوادر الهيئة العامة للكمارك وقد تم تنظيم محضر اصولي بحقه واحالته مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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