اهم مادار في لقاء الصدر والفائزين المستقلين

2021/11/25 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، الخميس، عن نقاط جديدة من لقاء الصدر بالفائزين المستقلين من (تجمع العراق المستقل).

وقال العذاري، في تدوينة عبر "الفيسبوك"، اليوم (25 تشرين الثناي 2021)، إن " التيار الصدري من العراق والى العراق و حكومة اغلبية وطنية لا غير".

وأضاف العذاري، أن "من النقاط ايضا أن الحكومة لا شرقية ولا غربية واحتمال لا توجد انتخابات في المستقبل، والشيعي حسابه ضعفين والوسطية في السياسة ضررها اكثر من نفعها".

وتابع رئيس الكتلة الصدرية، أن " المستقلين ليسوا للبيع او الشراء، وكلا للترغيب والترهيب".

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