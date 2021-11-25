2021/11/25 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز حرس الحدود البولندي، اليوم الخميس، قيام أكثر من 230 مهاجرا بمهاجمة القوات البولندية لمحاولة عبور الحدود، فيما اتهم الجنود البيلاروسيين بالمشاركة في هذا الهجوم.

وقال الجهاز في بيان، اليوم (25 تشرين الثاني 2021)، إن "أكثر من 230 مهاجرا حاولوا عبور الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا بالقوة".

وأضاف ، أن "المهاجمين استخدموا الحجارة وغصون أشجار خلال هجومهم على الوحدات البولندية، ما أدى الى تدمير جزء من سياج الأسلاك الشائكة"، متهما جنود بيلاروسيا بالمشاركة في الهجوم من خلال تسليط الأضواء المضيئة وأشعة الليزر على الجنود البولنديين".

وبحسب المتحدثة باسم حرس الحدود آنا ميشالسكا، فإنه "تم نقل خمسة مهاجرين مراهقين إلى المستشفى، فيما أعيد مهاجرون آخرون إلى الجانب البيلاروسي من الحدود".

وقد وسجل حرس الحدود البولنديون امس الأربعاء، 375 محاولة لعبور الحدود مع بيلاروسيا بشكل غير قانوني.

وتقدر وسائل الإعلام البولندية أن "ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم على جانبي الحدود منذ بدء الأزمة هذا الصيف".

ويتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيلاروسيا بتدبير أزمة الهجرة ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بعد قمع الاحتجاجات اثر الانتخابات الرئاسية المطعون فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مئات المهاجرين يحاولون عبور الحدود البيلاروسية – البولندية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مئات المهاجرين يحاولون عبور الحدود البيلاروسية – البولندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).