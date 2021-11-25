معظم الغرقى أكراد من العراق وإيران.. الكشف عن تفاصيل حادث المانش

2021/11/25 | 20:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية،

الخميس، أن معظم الذين غرقوا وهم

يحاولون عبور مضيق المانش بين فرنسا

وبريطانيا أمس، كانوا أكرادا من العراق

وإيران وبينهم نساء حوامل وثلاثة أطفال.

وأضافت الصحيفة أن أح

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