من خلال خبير تغذية بريطاني ..تعرف على أصح ما يُأكل في الإفطار

2021/11/25 | 20:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبير التغذية البريطاني، روب

هوبسون، عن أهم قائمتين للطعام في حياة

الإنسان لوجبة الإفطار، التي تعدّ من

أكثر الوجبات أهمية، وذكر في القائمتين

أفضل وأسوأ الوجبات الصحية.





وقال هوبسون، بحسب صحيفة ديلي

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