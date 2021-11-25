2021/11/25 | 20:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xP-NdwxQj9s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الشابندر اكو ناس بالتيار الصدري باكوا وسرقوا وما يخافون من الله ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الشابندر اكو ناس بالتيار الصدري باكوا وسرقوا وما يخافون من الله ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).