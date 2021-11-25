2021/11/25 | 20:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YXQ5OXw7KYw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحسم مع هارون | هل سنشهد حلول في العراق بعد المفاوضات النووية الإيرانية في ڤيينا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحسم مع هارون | هل سنشهد حلول في العراق بعد المفاوضات النووية الإيرانية في ڤيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).