2021/11/25 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من فوز مرشح الإمارات أحمد الريسي برئاسة الإنتربول، إلى الاحتجاجات الحاشدة في السودان ضد اتفاق البرهان وحمدوك، ولقاء نائب أردوغان مع وزير التجارة السعودي في إسطنبول...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: إماراتي يفوز برئاسة الإنتربول.. ومظاهرات ضد اتفاق البرهان وحمدوك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: إماراتي يفوز برئاسة الإنتربول.. ومظاهرات ضد اتفاق البرهان وحمدوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).