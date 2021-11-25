صور من مينسك: مهاجرون عراقيون يتوافدون لقطع تذاكر العودة الطوعية إلى البلاد

2021/11/25 | 20:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، وصول عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية، إلى محطة الخطوط الجوية العراقية داخل مطار مينسك من اجل قطع التذاكر للعودة الطوعية إلى البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2021)، إن "المواطنين العراقيين العالقين داخل بيلاروسيا، وصولوا إلى محطة الخطوط الجوية العراقية داخل مطار مينسك لقطع تذاكر السفر على متن الناقل الوطني".

من جانبه أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، عن "عودة 617 عراقياً عالقاً على الحدود البيلاروسية".

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