2021/11/25 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة: قدمنا 11 مليون جرعة من لقاح كورونا ولم نسجل مضاعفات المركز الخبري الوطني.

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