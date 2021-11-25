الإعمار تعلن إنجاز ثلاثة جسور بديلة عن جسر الرستمية ببغداد

2021/11/25 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، إنجاز ثلاثة جسور بديلة عن جسر الرستمية ببغداد، فيما أشارت إلى أن الأحمال المسموح بمرورها على تلك الجسور تصل لأكثر من 50 طنا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم انجاز مشروع انشاء ثلاثة جسور بديلة عن جسر الرستمية القديم عند مدخل بغداد الجنوبي، عن طريق شركة سعد العامة واشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة".وأضافت، أن "الجسر الاول مخصص لمرور المركبات ذات الاحمال الثقيلة الداخلة الى بغداد بطول 618م وعرض 7.5م، والجسر الثاني بممرين مخصص لمرور المركبات الصغيرة والمتوسطة بطول 550م وعرض7م، أما الجسر الثالث فمخصص لمرور المركبات ذات الاحمال الثقيلة الخارجة من بغداد بطول كلي مع المقتربات يبلغ 550م وعرض 5م".وتابعت أنه "تم انشاء الجسور الثلاثة ضمن تخصيصات الصيانة لدائرة الطرق والجسور، كجسور طوارئ بديلة عن جسر الرستمية القديم المتضرر لاعادة تأهيله وفك الاختناقات المرورية عن المدخل الجنوبي لمدينة بغداد"، مشيرة الى أن "الاحمال المسموح بمرورها على تلك الجسور تصل الى اكثر من 50 طناً، اما الجسر القديم المتضرر فتم تقييد الأحمال المارة عليه بما لا يتجاوز 20 طنا".

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