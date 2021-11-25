2021/11/25 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الخارحية العراقية، أحمد الصحاف، الخميس، عودة 617 عراقيا كانوا عالقين على الحدود البيلاروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تعلن إعادة 617 عراقيا من الحدود البيلاروسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تعلن إعادة 617 عراقيا من الحدود البيلاروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).