2021/11/25 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموجة الرابعة متسلسلة للدول..وزير الصحة يكشف عدد الملقحين ويوجه رسالة للعراقيين - عاجل

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