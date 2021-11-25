الخارجية تعلن عودة 617 عراقياً عالقاً على الحدود البيلاروسية/موسع

2021/11/25 | 21:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، الخميس، عودة 617 عراقياً عالقاً على الحدود البيلاروسية.وقال الصحاف في بيان ، إن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعياً، ويتم الآن تفويج 617 عراقيا، بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة البيلاروسية مينسك".وأضاف، أن "العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية وضعنا جميع القدرات لإنجاحها"./انتهى8

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