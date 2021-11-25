قتلة المرأة برعاية طاغية العصر.. - ليلى موسى

2021/11/25 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى في الخامس والعشرين من نوفمبر /تشرين الثاني من كل عام، يمر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فتجدد الدعوات إلى ضرورة تحرر المرأة والعمل على تمكينها وتنميتها لاستعادة دورها الطبيعي في قيادة المجتمع، الذي طالما أقصيت منه في مجتمعات الشرق الأوسط خاصة، بسبب هيمنة الثقافة الذكورية؛ التي تعززها الديكتاتورية المستبدة، تلك الأنظمة التي ابتدعت نظريات ورؤى وايديولوجيات وتصورات انطلاقاً من الميثولوجيا ......





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