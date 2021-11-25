ماليزيا تمنع منتخب اسرائيل من دخول اراضيها للمشاركة في بطولة عالمية

2021/11/25 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت ماليزيا السماح للمنتخب

الإسرائيلي "للإسكواش" بدخول أراضيها في

بطولة العالم المقررة في ماليزيا الشهر

المقبل.

وقالت قناة (N12) الإسرائيلية، إن وزارتي

الثقافة والرياضة والخارجية في إسرائيل

تدخلتا لح

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