عضو في الفتح يطالب القضاء بإيجاد مخرج قانوني للأزمة وإلغاء النتائج

2021/11/25 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو تحالف الفتح مختار الموسوي مجلس القضاء الأعلى بإيجاد مخرج قانوني للأزمة الحالية التي أفرزتها الانتخابات.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن الانتخابات شهدت عملية تزوير وأغلب الكتل المعترضة على النتائج تمتلك أدلة على ذلك, مطالبا مجلس القضاء الأعلى بإيجاد مخرج قانوني من خلال الغاء النتائج وإعادة اجراء الانتخابات من جديد .

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