منظمة العفو الدولية تدين استخدام العنف ضد الطلبة المتظاهرين في السليمانية

2021/11/25 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت منظمة العفو الدولية استخدام العنف ضد الطلبة المتظاهرين في السليمانية.

وذكرت المنظمة في تدوينة على تويتر, إن تفريق الطلبة باستخدام العنف في السليمانية أحدث اعتداء من قبل القوات الأمنية على حرية التعبير والتجمع ولا يشكل صدمة بالنظر إلى القمع المنهجي الذي تمارسه, ودعت العفو الدولية حكومة إقليم كردستان لكبح جماح القوات الأمنية وتوضيح التزامها بضمان الحريات, على حد تعبيرها.

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