2021/11/25 | 21:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 617 عراقيا كانوا عالقين على حدود بيلاروسيا - بولندا يعودون إلى بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/25 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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