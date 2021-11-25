2021/11/25 | 22:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fm93mtsIFBY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحطاب: يجب مشاركة المرأة في تطوير القوانين المناهضة للعنف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحطاب: يجب مشاركة المرأة في تطوير القوانين المناهضة للعنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).