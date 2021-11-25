بتروفيتش يوجه دعوة للاعبين ياسر قاسم وحسين عمار لضمهما للمنتخب الوطني

2021/11/25 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن مدربُ المنتخب الوطني زيلكو بتروفيتش، اليوم الخميس، عن توجيهه دعوة للاعبين ياسر قاسم وحسين عمار لضمهما للمنتخب الوطني.

وقال بتروفيتش في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم توجيه دعوة اللاعبين (ياسر قاسم وحسين عمار) لضمهما الى قائمة وفد المنتخب الوطنيّ الذي سيغادر يوم غد الى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر للفترة من 30 تشرين الثاني ولغاية 18 كانون الاول".

واضاف ان "دعوة اللاعبين المذكورين جاءت بعد التشاور مع الجهاز الفني وتعرض كل من (إبراهيم بايش ومحمد علي عبود) الى إصابةٍ بعد مشاركتهما مع ناديهما اليوم ضمن منافسات الدوري المحلي".

وتابع انها "فرصة مثالية للاعبين الجدد لإثبات الوجود في بطولة مهمة خصوصاً للشباب لإثبات جدارتهم الفنية".

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