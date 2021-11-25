الداخلية تؤكد إمكانية السفر إلى 28 دولة دون تأشيرة

2021/11/25 | 22:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجواز الالكتروني يختلف بشكل كبير عن سابقاته من الجوازات.

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